ناقد فني سعودي يكشف عن اصابته بـ فيروس كورونا المستجد

كشف الناقد الفني السعودي محمد سلامة يوم الأربعاء في 7 مايو/حزيران، إصابته بـ فيروس كورونا المستجد.

وأعلن محمد عن الخبر من خلال حسابه على "تويتر" قائلا: "لا توجد طريقة لأخبركم أني أصبت بفيروس كورونا اللعين.. ولكنه حصل". محمد سلامة هو زوج الفنانة والإعلامية السعودية ذات الأصول اليمنية مروة سالم، الذي قام بنشر صور لها منذ فترة بعد ولادتها في المستشفى، علق عليها قائلا: " رغم حبّي الجم لزوجتي.. إلا أني لأ أنصح بالإنجاب إلا للضرورة.. لا أحتاج لتوضيح السبب".

وعبر متابعون وإعلاميون عن دعمهم للناقد السعودي، متمنين له الشفاء العاجل.

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