بوراك أوزجفيت عن زوجته فهرية أفجان: كل الممثلات التركيات بكفة وفهرية بكفة

اعتبر الممثل التركي بوراك أوزجفيت أن "زوجته فهرية أفجان أجمل امرأة على وجه الأرض، وفضلها على كل الممثلات التركيات، مضيفا: " حبيبتي أتمنى أن نمضي العمر سويا أنا فخور بك وسأبقى".
وتابع: " فهرية أجمل امرأة على وجه الأرض لا توجد من تفوقها جمالا.. كل الممثلات التركيات بكفة وفهرية بكفة تسألونني لمَ لم نمثل معا من جديد، هذا من سوء حظي، لم أجد بعد العمل الذي يستحقها ويستحقنا سويا".
وأكد بوراك أن فهرية أم رائعة ومضحية وذلك بسبب اعتنائها بطفلهما كاران، مشيرًا إلى أنها تهتم به أكثر من نفسها.
وختم رسالته قائلا: "تمنحه كل وقتها ورفضت العديد من النصوص لأجله لا تسمح لاحد من الاقتراب منه".
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