فن ومشاهير

هكذا ظهرت ميريام فارس في آخر صورها بعدسة ابنها

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farah.hassan 0 تبليغ

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نشرت الفنانة ميريام فارس بعض الصور العفوية لها عبر حسابها على "انستقرام"، مشيرة في تعليق على المنشور الذي شاركته أن الصور تمّ التقاطها بواسطة ابنها "جايدن".

وتسعى ميريام بين فترة وأخرى الى مشاركة جمهورها بيومياتها مع ابنها، وفي بعض الأحيان مع زوجها، وكانت قريبة من الجمهور أكثر خلال فترة العزل المنزلي التي فرضتها جائحة ""، فكانت ميريام تطلّ من الحديقة أو خلال قيامها بتحضير الحلوى مع ابنها.

 

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يذكر أن آخر أعمال ميريام فارس كانت أغنية "حبيبي سعودي"، واللافت أيضاً أن ميريام لم تظهر بعد لغاية الآن في بث مباشر عبر حسابها على "انستقرام" على عكس باقي الفنانين الذين عمدوا الى هذا الأمر، ليكونوا على تواصل مع محبيهم.

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