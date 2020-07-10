مشاهير عرب على طبيعتهم خلال اداء مناسك العمرة

يتهافت نجوم العالم العربي سنوياً الى العمرة بهدف تأدية مناسك الحج و العمرة وتضج مواقع التواصل الاجتماعي بصورهم بملابس الإحرام لتنهال التهاني عليهم من الجماهير.

الصور أعلاه تظهر جمال المشاهير العرب خاصة النجمات خلال ادائهن مناسك الحج، لفتتنا في الصور جمال النجوم الطبيعي بعيدا عن الوسط الفني الذي يظهرهن على غير ملامحهن الطبيعية.

ومن الملاحظ ان معظهم النجمات يظهرن بجمال وبشرة نقية كما هو حال النجمة اللبنانية ديانا حداد التي نشرت سيلفي على حسابها الخاص في انستقرام برفقة ابنتها الصغرى في مناسك العمرة.

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كما لفتت الأنظار النجمة شذا حسون بصورتها برفقة والدها في الحرم المكي أثناء أداء فريضة الحج وبدت جميلة بلباسها الديني الاسلامي.

كذلك النجوم العرب مثل صابر الرباعي ومصطفى شعبان وغيرهم بدوا على طبيعتهم في الحج وسط أجواء مميزة برفقة الأهل والأصدقاء.

تابعوا صور جمال المشاهير العرب الطبيعي في العمرة.

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