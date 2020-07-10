فنانات واجهن اتهامات بالارتباط بسبب علاقات مميزة بأصدقائهن

لم تغب تهمة الارتباط وشائعات العلاقات العاطفية عن حياة بعض النجمات بسبب صور قمن بنشرها على حساباتهن في مواقع التواصل الإجتماعي الى جانب أصدقاء، حيث ترددت الكثير من الأقاويل عن علاقات هؤلاء النجمات بأصدقائهن.

أكثرهن كن عرضة لذلك النجمة اللبنانية اليسا وصديقها اللبناني المصور وديع النجار الذي يرافقها في كثير من سفراتها وحفلاتها، حتى أن أكثرية صور اليسا ظهرت برفقة وديع، وانتشرت مؤخراً صوراً لهما يقال انهما احتفلا بخطوبتهما في اسبانيا.

لكن الحقيقة ان اليسا ووديع تربطهما علاقة صداقة منذ أكثر من 10 سنوات وهو من أكثر الأصدقاء قرباً منها.

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أيضاً النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب اتهمت بعلاقتها العاطفية مع مدير أعمالها ياسر خليل الذي ظهر برفقتها في حفلاتها وانتشرت صوراً لهماً سوياً وكأنهما في علاقة عاطفية، الا ان شيئاً من ذلك لم يتم اثباته حتى الساعة.

في الصور أعلاه نعرض أكثر نجمات العالم العربي اتهاماً بعلاقات عاطفية مع أصدقائهن.

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