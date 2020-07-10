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أعلنت الفنانة نانسي عجرم من خلال حسابها على موقع انستغرام أنها ستكون ضيفة على منصة شاهد VIP بحضور زوجها الدكتور فادي هاشم لتروي تفاصيل لم تنشر من قبل عن حادثة السطو على منزلها بسبب سرية التحقيقات.
وقد دعت نانسي لمتابعة الحلقة من خلال هذا البوست: "تابعو الحلقة لمعرفة التفاصيل كاملة والامور الي كانت ممنوعة النشر بسب التحقيق واتوقع الحقيقة واضحة بعد انسحاب محامين الخصوم بعد المحاولات الفاشلة لتبرى الجاني وبعد فضايح التحريض من خلال بعض ابواق والشخصيات الي كان هدفها التحريض والعنصرية وسوالي الي مافي اجابة وينها محامية القومية العربية مادافعت عن الطفل السوري! تعرفو ليه لنه فقير مافي منه مصاري او شهرة مثل شهرة الي اخذتها وانشهرت ب اسم محامية سارق فيلا نانسي هذا اسم شهرتها الي عندو تعليق سلبي احتفظ في لنه ماشفت بحياتي حدا بحلل ل سارق فوتت البيوت بنص ليل".
من ناحية أخرى تقوم نانسي بنشر صورها بشكل مستمر على حسابها في موقع انستغرام وبأغلبها صور قديمة من حفلاتها أو من جلسات التصوير أو من منزلها.
كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم تروي تفاصيل لم تنشر من قبل عن حادثة السطو على منزلها الخميس المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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