اليكم أشهر خلافات النجوم العرب

خلافات عديدة حصلت بين النجوم العرب لأسباب كثيرة كانت حديث الاعلام والسوشيال ميديا، حيث تورط العديد من نجوم الوطن العربى فى خلافات مع نجوم آخرين ليتحول الأمر ما يشبه المعركة بين جمهور كل نجم منهما.

وهنا نرصد لكم أبرز وأشهر خلافات النجوم العرب:

بدأت مشاكل النجمتان أحلام وأصالة بعد أزمة مرض فجر السعيد، وما ذكرته أصالة بحقها عندما تمنت لها الشفاء بمنشور لها، وهو ما جعل أحلام تتحدث عنها بكلمات طيبة وتشكر معدنها وأصلها، ولكن يبدو أن رد أصالة لم يعجب أحلام بعد ذلك فهاجمت أصالة وبدأت الحرب بينهما، بل أن أحلام أعلنت أنه ليس هناك صلح أبدا مع أصالة.

أزمة أخرى حصلت بين أصالة وأنغام صديقتها المقربة، حيث كانت تجمعهما صداقة قوية، وأحيتا حفلات سويا، وكل منهما دخلت منزل الأخرى، ولكن زواج أنغام من الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم نزع تلك الصداقة، فزوجة إبراهيم الأولى، هي ابنة شقيقة طارق العريان، زوج أصالة، والتى كانت ترى أن تصرف أنغام غير مسؤول، وما كان يجب منها أن تتزوج من شخص متزوج، وهو ما لم تغفره لها أنغام، وأعلنت أنها لم تتصالح معها.

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كما دبّ الخلاف بين ياسمين عبدالعزيز وريهام حجاج، بعد اكتشاف علاقة ارتباط بين الأخيرة بطليق ياسمين عبدالعزيز، رجل الأعمال، محمد حلاوة، حيث انفصلت ياسمين عن زوجها، بعد زواج دام 17 عامًا.

ووقعت خلافات بين عمرو مصطفى وشيرين عبدالوهاب، خلال الفترة الماضية، عندما وصفت شيرين "مصطفى" بأنّ صوته لا يصلح للغناء، ومن هنا بدأ التراشق بينهما.

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