نشرت الإعلامية وفاء الكيلاني صورًا على حسابها الخاص في موقع انستغرام من أحدث جلسة تصوير أجرتها. وقد ظهرت وفاء بإطلالة مميزة حيث ارتدت قميصًا باللون الزيتي مع تنورة طويلة وغريبة باللون الكامل ومفتوحة من منطقة أعلى الركبة. Advertisements وقد لاحظنا بهذه الصورة أن شفتي وفاء بدت منتفختين أكثر من الصور السابقة. فهل لجأت وفاء لحقن شفاهها أم إنها لعبة مكياج وإضاءة أظهرتها بحجم أكبر من العادة. شاهدوا الصورة واحكموا:



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كانت هذه تفاصيل خبر الإعلامية وفاء الكيلاني في أحدث ظهور لها: هل قامت بتكبير شفاهها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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