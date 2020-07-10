شكرا لقرائتكم فان دام ينشر صورة لرجاء الجداوي.. "أنا مصدوم" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حزن كبير يخيم على الوسط الفني المصري والعربي برحيل الفنانة المصرية رجاء الجداوي، عن عمر يناهز الـ 86 عاماً، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

إلا أن الأمر لم يقف عند حدود الوسط الفني العربي، حيث حرص النجم العالمي "فان دام" على نعي الراحلة، بعدما نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام".

وعلق النجم العالمي على الصورة قائلا "أنا مصدوم"، مؤكدا أنه من المحزن جدا قراءته لخبر رحيل الممثلة الأسطورية المصرية رجاء الجداوي، بعد معركة شجاعة مع فيروس كورونا.

Advertisements

مشيرا إلى كونه التقاها قبل عدة أشهر، وكانت وقتها مليئة بالحياة ومبتهجة ورائعة، مؤكدا أنه لا يصدق أنها رحلت، ولكنها ستظل دائما في ذاكرته، بروحها وضحكتها الجميلة، وليبارك الله روحها.

يشار إلى أنه بعد 43 يوما قضتها رجاء الجداوي في مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية، المدينة التي ولدت بها وتوفيت بداخلها، بعدما تمكن الفيروس المستجد من جسدها وأحدث ضررا شديدا بالرئة، ما تسبب في وضعها على جهاز التنفس الصناعي، وتدهورت حالتها بشدة حتى تم إعلان الوفاة.

وتسلمت أميرة مختار الابنة الوحيدة لرجاء الجداوي جثمان والدتها، حيث دفن بمقابر الأسرة بمنطقة البساتين بالقاهرة، في ظل إجراءات احترازية تم تطبيقها من قبل وزارة الصحة، حيث جرى الدفن تحت إشرافها.