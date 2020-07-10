عبدالله الرويشد يكشف عن أغنية جديدة تجمعه مع نجوى كرم

في لقاء خاص مع برنامج “اي تي بالعربي” كشف الفنان الكويتي عبدالله الرويشد أن الأغنية الديو التي تجمعه مع النجمة اللبنانية نجوى كرم وتم الحديث عنها مؤخرًا عبر الوسائل الإعلامية جاهزة.

من جانبها ردّت نجوى كرم على تصريح عبدالله الرويشد من خلال تغريدة عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”، حيث رحبت بفكرة الديو وكتبت: “لي الشرف يا ابو خالد.. استاذ كبير بالفن والأخلاق”.

تغريدة نجوى كرم لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فهل يتم تنفيذ هذا الديو بين كرم والرويشد وتبصر الأغنية النور قريبًا؟

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