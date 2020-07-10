صادف الخميس ذكرى ميلاد الفنان عبد المحسن محي والذي ولد عام 1940 ورحل عن عالمنا عام 2012 وهو ولد وعاش طفولته بمركز العياط.

شارك عبد المحسن محي في بطولة العديد من الأفلام منها الجزيرة والشيطان امرأة والكيف والعار وامرأة هزت عرش مصر.



شارك أيضا في بطولة عدة مسلسلات منها قضية رأي عام ورأفت الهجان وحديث الصباح والمساء.



عانى كثيرًا من أمراض الكبد قبل وفاته ورحل عن عالمنا بسبب تليف الكبد عن عمر يناهز الـ72 عامًا قد يهمك أيضا: "شوف السينما" تُقرِّب المسافات بين الجمهور والأفلام البديلة المصرية ملامح مسلسلات "رمضان 2021" تظهر مبكرًا في مصر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر معلومات لا تعرفها عن عبد المحسن محي في ذكرى ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.