شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سعد ناعيا محمود رضا: برنس الذوق الرفيع وجزء من تاريخ الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى النجم عمرو سعد الفنان الكبير محمود رضا، الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم، بعد صراع مع أمراض الشيخوخة، وهو والد النجمة شيرين رضا، ولم يتحدد حتى الآن موعد تشييع الجثمان، حيث نشر عمرو سعد عبر حسابه على إنستجرام، صورة للراحل مع شيرين رضا، وعلق عليها "برنس الذوق الرفيع ومؤسس الفنون الاستعراضية الراقية وجزء من تاريخ الفن اللى كلنا بنحن ليه ونستمتع لما تشوفه ونحس ان بلدنا حلوه وجميلة رحمة الله على محمود_ رضا وعزائنا لكل المحبين والأهل وعزائى للنجمة شرين رضا".



محمود رضا وشيرين رضا

محمود رضا واحد من أساطير الرقص فى مجال الفن الشعبى المصرى، حيث أسس مع شقيقه على رضا فرقة "رضا" للفنون الشعبية فى نهاية الخمسينيات، حيث طاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص فى الأفراح أو المناسبات".