شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش تدعم حركة فضح المتحرشين: "بتفضح سلوك قذر ناحية النساء والأطفال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنان كندة علوش، عن دعمها لحركة فضح المتحرشين من خلال نشر صور أصحاب وقائع التحرش، وغردت عبر حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، منذ قليل، قائلة: "أعظم حركة حاصلة مؤخراً هى حركة فضح المتحرشين، الناس بتشير أسماء وصور لشباب ورجال ومنهم شخصيات معروفة أطباء ومدرسين.. وبتفضح سلوكهم القذر ناحية النساء أو حتى الرجال والأطفال".

وأوضحت كندة علوش أن الموضوع ما زال يتطلب الشجاعة للاستمرار فى هذه الحملة قائلة: "الموضوع يتطلب شجاعة بس أثره الإيجابى كبير وحيشجع ناس كتير تتكلم، وهيكون ليه دور كبير فى ردع باقى المتحرشين".

وكانت قد أعربت الفنانة كندة علوش عن سعادتها بالتفاعل وتصدى الفتيات لظاهرة التحرش عبر هاشتاج "افضحوا المتحرشين"، وطالبت الفتيات بعدم الخوف وضرورة المطالبة بحقوقها، حيث لا مجال لتبرير تلك الجريمة.

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وكتبت الفنانة كندة علوش، عبر حسابها بموقع تويتر: "افضحوا المتحرشين اليوم وبكرة وفي كل حين هاشتاج رائع لا للتحرش باللمس أو باللفظ أو بالعين ولا لتبرير التحرش.. سعيدة جداً بالحملة القوية اللي حاصلة ضد التحرش ويارب الحملة دي تعمل فرق وترجع ولو شوي من الحق المعنوي للبنات اللي اتعرضوا للتحرش او الاعتداء اوعى تخافي خدي حقك".

من جانب آخر، كانت قد شاركت النجمة كنده علوش متابعيها وجمهورها بأول صورة لها بعد قضائها فترة أربعة أشهر ونصف الشهر داخل منزلها تنفيذاً لإجراءات العزل الصحي المنزلي لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشرت كندة علوش صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، لأول ظهور لها، وكتبت: "أول مشوار من بعد 4 أشهر ونص حظر.. وطبعاً مع اخذ كل الإجراءات الصحية، الحقيقة كنت مشتاقة لكل شيء للناس للشارع للمحلات، انتو لسه ملتزمين ولا عايشين حياتكن عادي؟؟".

وكانت كندة علوش قد أكدت أن جريمة الاعتداء على الطفل السورى فى بلدة سحمر بمنطقة البقاع الغربى فى لبنان، مرعبة ومؤلمة إلى أبعد الحدود ولا يجب السكوت عنها، مقدمة التحية لكل حر يدافع عن هذه القضية بعيد عن أى اصطفاف قومى عنصرى طائفى.