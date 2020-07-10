شكرا لقرائتكم خبر عن أول تواجد لجمهور بعد أزمة كورونا.. 3 حفلات لمسرحية "علامة استفهام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اليوم ولأول مرة يجتمع الجمهور داخل مسرح ليشاهد عملا مسرحيا متخذا الإجراءات الاحترازية، فبعد أن كان المسرح خلال الفترة السابقة يقدم أون لاين سوف يشهد اليوم مسرح الهوسابير 3 حفلات لعرض مسرحىي بعنوان "علامة استفهام" وهو عرض استعراضي يقدم في الموسم الأول لمسرح شو وستكون نسبة الجمهور الموجود داخل وخارج المسرح لا تزيد عن 20%.

العرض بطولة مجموعة من الوجوة الجديدة لمسرح شو منهم يارا سامح وسيد محسن ومحمد جميل وعمر ماجد واحمد اشرف ومحمد شهبور ونور عاطف ويوسف فج وهو من تأليف واخراج يوسف وائل وتدور قصة العرض حول صراع كوميدي واستعراضي ساخر مع الشيطان حتي يصل الي الانحناء والاعتذار امام الأله فمن اجل الجنه نفعل الكثير ولكن هناك الشيطان يفعل الكثير ايضا من اجل النار.

وصرح المخرج كريم الكسار مؤسس مشروع "مسرح شو" بأن فكرة الموسم الثاني ستغير شكل المسرح تماما والذي فقد قيمته منذ فترة كبيرة والسبب الوحيد هو البعد عن التطور والسينما لم تظل كما هي بثوب الابيض والاسود فلقد وصل العالم اعمال الجرافيك والخيال العلمي بسبب التفكير في شكل التطور المناسب للجمهور

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وأضاف الكسار أنه سوف تفتح الستارة هذه المرة لتروا مفاجأة كبيرة لموسمنا الثاني وشكل المسرح الحديث بعد التطور، حيث سيجد الجمهور نفسه امام مسرح تليفزيوني بثوب جديد تماما.

وأوضح الكسار أن الموسم الثانى سيشارك به 30 نجما كبيرا و9 دول مختلفة مع مجموعة "مسرح شو" وسوف يتم الاعلان عن التفاصيل الكاملة بالمؤتمر الصحفي والذي سيتم عقده عبر ختام الموسم الأول علي مسرح الهوسابير اليوم الجمعة فى تمام الساعة السابعة مساء.