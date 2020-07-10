شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يكشف معاناته مع تركيب وخلع 15 قناعا فى مسلسل فارس بلا جواد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى عام 2002 قدم النجم محمد صبحى، مسلسل "فارس بلا جواد"، والذى أحدث ضجة كبير وقتها، بسبب تناوله موضوعا مثيرا وشائكا، يتعلق بالصراع العربى الإسرائيلى، وتأسيس دولة إسرائيل، فى إطار درامى كوميدى، حيث قدم صبحى خلال المسلسل 15 شخصية مختلفة، من خلال الأقنعة التى كان يرتديها لكل شخصية.

محمد صبحى، نشر عبر صفحته الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعى، "فيس بوك"، فيديو أثناء عمليات تركيب وخلع الأقنعة التى وصلت لـ 15 قناعا، مؤكدا أن القناع الواحد كان يتطلب أكثر من 3 ساعات من أجل التركيب، وقال تعليقا على الفيديو، "الدقة والمعاناة في تركيب وخلع اقنعة اكثر من ١٥ شخصية من مسلسل فارس بلا جواد .. كان زمن تركيب القناع اكثر من 3 ساعات ونصف .. وخلعه 4 ساعات .. كل الشكر لفريق الماكياچ الانجليزى لمجهودهم وابداعهم .. ساندرا والبيرت"

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أُثناء تركيب أحد الأقنعة



أثناء خلع أحد الأقنعة



محمد صبحى

شارك فى بطولة هذا المسلسل كل من جميل راتب وسيمون وأشرف عبد الغفور، وهناء الشوربجى، وريهام عبد الغفور، وهانى كمال وأمل إبراهيم وشعبان حسين وعبد الله مشرف، ومجدى صبحى، وتأليف أحمد بدر الدين، وتأليف محمد صبحى، وإخراج أحمد بدر الدين.