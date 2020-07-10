شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو هشيمة فى صورة جديدة مع زوجته ياسمين صبرى تغلق باب الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك رجل الأعمال أحمد أبو هشمية، متابعيه على السوشيال ميديا، صورة جديدة تجمعه مع زوجته النجمة ياسمين صبرى، أثناء قضاء عطلتهما الصيفية، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، واكتفى بالتعليق عليها بإيموجى قلب أحمر.

جاء هذا بعد يوم واحد من مشاركة النجمة ياسمين صبرى، أيضًا، صورة جديدة لها مع أحمد أبو هشمية، خلال قضاء عطلتهما الصيفية، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، واكتفت بالتعليق عليها بإيموجي قلب أحمر، وذلك كرد ضمنى على شائعات سخيفة ترددت على مواقع التواصل الاجتماعى.

ودائما ما تحرص النجمة ياسمين صبري على مشاركة جمهورها بلحظاتها السعيدة مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة سواء داخل منزلهما أو بالخارج وسط الطبيعة، وكان عقد أحمد أبو هشيمة، قرانه على ياسمين صبرى، فى أبريل الماضى بحضور أفراد الأسرتين، خلال حفل محدود تزامنا مع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي لمنع انتشار فيروس كورونا.

Advertisements

يشار إلى أن النجمة ياسمين صبرى، أكدت أن عينها على السينما خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد غيابها العام الماضى وهذا العام أيضاً وانشغالها فى الدراما، حيث شارك فى آخر فيلم لها وهو "ليلة هنا وسرور" مع محمد امام، وكان التجربة السينمائية الثانية بها بعد "جحيم فى الهند" الذى قدمته مع محمد امام أيضاً.

وقدمت ياسمين صبرى فى رمضان المنصرم مسلسل "فرصة تانية" معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة.