شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة فنان مصري شهير بعد صراعٍ مع المرض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفى منذ قليل، الفنان الكبير محمود رضا، عن عمر ناهز 90 عامًا بعد صراع مع أمراض الشيخوخة، وهو والد النجمة شيرين رضا، ولم يتحدد حتى الآن موعد تشييع الجثمان.

ويُعد محمود رضا، واحدًا من أساطير الرقص في مجال الفن الشعبي المصري، حيث أسس مع شقيقه علي رضا فرقة “رضا” للفنون الشعبية في نهاية الخمسينيات، وطاف عدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص في الافراح أو المناسبات.

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