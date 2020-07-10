شكرا لقرائتكم خبر عن الموت يُفجع الفنان كريم مأمون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفيت هنادي شقيقة الفنان كريم مأمون، صباح اليوم الجمعة، داخل أحد المستشفيات.

وقال كريم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “راضي بقضائك يا الله.. توفيت إلى رحمة الله أختي هنادي إبراهيم مأمون، إن شاء الله التجمع النهاردة الساعة 11 أمام مستشفى مصر الدولي، والتحرك إلى المقابر لصلاة الجنازة”.

وأضاف كريم: “رحلت جنة الأرض أختي هنادي مأمون.. سندي وضهري وقلبي وروحي ونفسى.. كنت دايما ربنا بيوفقني بدعاها ليا.. انتي النهارده مش جنازتك.. النهارده يوم فرحك في الجنة وفي الفردوس الأعلى على صبرك وتحملك وإيمانك بالله”.

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يُذكر أن كريم كان قد شارك في فيلم جواب اعتقال، يا تهدى يا تعدى، ومسلسلي الخروج وليالي الحلمية 6.

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