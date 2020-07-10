كواليس عودة كريم أبو زيد للغناء بألبوم «فكك من الناس»

يستعد المطرب كريم أبو زيد لطرح ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "فكك من الناس"، والذي يعود به للغناء من جديد.

ويشمل الألبوم على 5 أغانيات فقط، وهم "دنيا حلوة"، "دنيا حطت عليا"، "عيونها"، "دنيا ربنا"، "فكك من الناس"، ويتعاون كريم فيهم مع الشعراء محمد جمعة، وأحمد عرفان، وناصر جلال، والموزع الموسيقى أشرف أبوزيد، ويقوم بنفسه بتلحين كل أغانى الألبوم.

من ناحية أخرى طرح كريم أبو زيد مؤخرا كليب "خليك فى البيت" للتوعية ضد فيروس كورونا، وهى من كلمات علاء مناع، وألحان أحمد البرازيلي، توزيع الموسيقى محمود يحيي، والتى جاءت فكرتها بعد تفشى وباء كورونا في العالم.

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