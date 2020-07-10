عائلة الراحل أحمد زكي تعلن مقاضاة رامي عز الدين بسبب الميراث

خلافات جديدة بدأت بوادرها بين شقيقات الراحل أحمد زكي، ورامي عزالدين وذلك بسبب الميراث، بحسب ما صرح محمد أنور محامي شقيقات أحمد زكي.وفي تصريح خاص لبرنامج ET بالعربي قال محمد الأنور محامي شقيقات أحمد زكي، "إتخذنا اليوم أولى الإجراءات القانونية لصالح شقيقات الراحل أحمد زكي"، وكشف عن صور البلاغات المقدمة.وكانت شقيقات الراحل أحمد زكي قد تقدمن بعدة بلاغات ضد رامي عز الدين، الأول بقسم مدينة نصر بالامتناع عن تسليم ميراث ومستندات وعقود الملكية الدالة على استحقاق أخوات أحمد زكي للميراث وحمل البلاغ رقم 13269 لسنة 2020 إداري قسم أول مدينة نصر.

أما البلاغ الثاني فهو ضد رامي أيضاً بطلب تمكين من شقة المهندسين وما بداخلها من مقتنيات وتراث للفنان الراحل أحمد زكي وحمل البلاغ رقم. 5544 لسنة 2020 إداري العجوزة والأيام القادمة ستشهد أيضاً عدة إجراءات قانونية وقضائية عن الموضوع ذاته.

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