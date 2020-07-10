توم كروز يستعد لعودة تصوير فيلم “مهمة مستحيلة 7″

استأنف النجم الأمريكي توم كروز استعداداته لعودة تصوير فيلم “مهمة مستحيلة 7″، بظهوره أثناء قيامه بالتدريبات اللازمة لمشاهد الحركة في إحدى المقاطعات البريطانية.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية لقطات مسربة لتوم كروز، أثناء قيادته لدراجة نارية في جولات بموقع تصوير فيلمه الجديد بمقاطعة أوكسفورد البريطانية.

ونشرت الصحيفة لقطات لطائرة مروحية، قالت إن توم كروز كان داخلها يجري تدريبات على المشاهد التي ستتطلب وجوده على متنها ضمن أحداث الفيلم.

وكان بدأ تصوير فيلم “مهمة مستحيلة 7” في فبراير/ شباط الماضي في مدينة فينيسيا الإيطالية، قبل انتشار جائحة كورونا، التي أدت لتوقف التصوير.

وسبق أن أعلن توم كروز خلال الشهر الماضي أنه مستعد لتشييد مدينة بالكامل تكون خالية من كورونا بموقع تصوير الفيلم ببريطانيا، ليتمكن من استكمال العمل عليه في بيئة مأمنة له ولفريق العمل.

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ويبدأ التصوير من جديد خلال الأسبوع الجاري بعد حصول توم كروز على تصريحات العمل من وزير الثقافة البريطاني “أوليفر دودين”، الذي وافق على ذلك مع الالتزام التام بإجراءات الوقاية بين فريق العمل.

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