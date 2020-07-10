وزارة الثقافة المصرية تقدم حفلاً لـ سعد رمضان “أون لاين” الجمعة

تقدم وزارة الثقافة المصرية، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب” سهرة غنائية يوم الجمعة 10 تموز يحييها عدد من نجوم الطرب في الوطن العربي.

ومن المقرر أن يحيي السهرة كل من المطرب اللبناني سعد رمضان، والمطربة التونسية أميمة طالب، والمطرب العراقي همام إبراهيم، والمغربية أمنية، بالإضافة إلى الفنان العراقي فرات قدوري، عازف صولو قانون.

ومن المقرر أن يبث الحفل في تمام الساعة التاسعة مساء، تحت رعاية وزارة الثقافة ضمن مبادرة “خليك في البيت- الثقافة بين إيديك”.

وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، والدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، قررا منذ انتشار وباء كورونا في مصر، بث حفلات دار الأوبرا لكبار نجوم الطرب في مصر والوطن العربي في سهرات يومية تدعيمًا لقرارات الدولة بمكوث الشعب في المنازل.

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