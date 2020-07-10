أحمد عصام يُبيِّن تفاصيل مسلسله الاجتماعي الجديد "طلقتك نفسي"

كشف الفنان أحمد عصام تفاصيل مسلسله الجديد “طلقتك نفسي” الذي بدأ تصويره مع مطلع هذا الشهر، ويشارك فيه بجانب عدد كبير من الممثلين ومعظمهم من جيل الشباب.

وقال عصام إن المسلسل ينتمي إلى نوعية المسلسلات الاجتماعية التي تناقش المشكلات الحياتية في البيت المصري بين الأزواج، كما تمتزج الأحداث بالكوميديا والدراما.

وأضاف عصام أنه حتى هذه اللحظة لم تقرر الشركة المنتجة الميعاد الخاص بعرض العمل، سواء المشاركة في الموسم الرمضاني المقبل أو عرضه في موسم الشتاء، وهو مكون من 30 حلقة.

وتابع عصام أن هذا المسلسل من المُقرر الانتهاء من تصويره خلال شهرين، ويتم التصوير في أماكن متفرقة، والمسلسل من سيناريو وحوار مشترك بين أحمد عصام وأحمد صبحي، ومن إخراج محمد النقلي.

والمسلسل شارك فيه عدد كبير من النجوم وأبرزهم محمد مهران، ميدو عادل، نانسي صلاح، هاجر أحمد، أحمد شامي، كارولين عزمي، وغيرهم من النجوم، أما عن زيارة تامر حسني للتصوير، فأكد أحمد عصام أنه تجمعه بتامر حسني صداقة قوية وهو من أهم أصدقائه، ودائمًا يسانده في المواقف المختلفة.

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