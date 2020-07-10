تعرف على تفاصيل وصية حسين صدقي قبل وفاته

يصادف اليوم الخميس ذكرى ميلاد الفنان الراحل حسين صدقي والذي ولد عام 1917 ورحل عام 1976 عن عمر يناهز الـ58 عامًا.



ورغم المشوار الفني الطويل للفنلن حسين صدقي إلا أن ما لا يعرفه الكثير أنه نادم على أعماله الفنية بل طلب من زوجته وأبنائه حرق أفلامه.



وأكدت زوجته أن أخر ما قاله قبل وفاته: "بأنه رجل يجسد معاني الفضيلة ويوجه الناس عن طريق السينما إلى الحياة الفاضلة التي تتفق مع الدين".



ولكن زوجته فشلت في تحقيق وصيته بسبب بيع الأفلام لعدد من القنوات وعدم امتلاكها حق التصرف بها.



شارك حسين صدقي في بطولة عدة أفلام منها ليلى وثمن السعادة وامرأة خطرة والشيخ حسن. قد يهمك أيضا: "شوف السينما" تُقرِّب المسافات بين الجمهور والأفلام البديلة المصرية "الفلوس" و"لص بغداد" يتصدّران إيرادات الأفلام في ثالث أيام فك الحظر

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