نوال الزغبي توجه رسالة تفاؤل لجمهورها “كل شي إلو نهاية”

نشرت النجمة الذهبية الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة لها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستغرام.

وعلقت نوال على الصورة قائلة “كل شي إلو نهاية … صباح الخير والامل والتفاؤل”.

يذكر أن أحدث أعمال نوال الزغبي، ألبوم “كده باي”، ويضم 10 أغاني متنوعة وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما إلهامى دهيمة.

طرحت نوال الزغبي مؤخرا أغنية “اتحاربت” كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وصولو جيتار مصطفى أصلان، ورتم جيتار شريف فهمي وأصلان، ووتريات وصولوهات أحمد إبراهيم، تنفيذ وتريات أشرف سيد.

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