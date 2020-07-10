هيفاء وهبي تعلن عن إطلاق أغنيتها الجديدة «ولا الهوا»

تستعد المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، لإطلاق أغنية جديدة لها باللهجة المصرية، تتعاون فيها مع الشاعر الغنائي أحمد علاء الدين، والتي تضيفها لأغانى ألبومها الجديد.

وتحمل الأغنية الجديدة اسم "ولا الهوا" وهي باللهجة المصرية، من ألحان مودي سعيد، وتوزيع الموسيقى توما، ومن المقرر طرح الألبوم عقب الاستقرار على موعد نهائي لطرحه.

وكانت هيفاء وهبي قد غردت عبر حسابها على موقع "تويتر" بأن أمس كانت جلسة في محكمة الأسرة لنظر قضية الزواج، وقالت: "اليوم كانت الجلسة بمحكمة الأسرة اللي أخينا لجألها ليغصبني إنه مجوزني واللي المفروض كان يقدم فيها أصل عقد الزواج والشهود".

وتابعت: "محاميه فشل في تقديم الأوراق اللي أجّل بسببها الجلسة الماضية ولما سأله القاضي عن الشهود حاول التأجيل لحين جلبهم ولكن القاضي رفض وانحجزت القضية للحكم.. الحمد لله".

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وكان محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، قد حرك دعوى قضائية لإثبات زواجه سرا من الفنانة اللبنانية.

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