القاهرة - لايف ستايل
تستعد المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، لإطلاق أغنية جديدة لها باللهجة المصرية، تتعاون فيها مع الشاعر الغنائي أحمد علاء الدين، والتي تضيفها لأغانى ألبومها الجديد.
وتحمل الأغنية الجديدة اسم "ولا الهوا" وهي باللهجة المصرية، من ألحان مودي سعيد، وتوزيع الموسيقى توما، ومن المقرر طرح الألبوم عقب الاستقرار على موعد نهائي لطرحه.
وكانت هيفاء وهبي قد غردت عبر حسابها على موقع "تويتر" بأن أمس كانت جلسة في محكمة الأسرة لنظر قضية الزواج، وقالت: "اليوم كانت الجلسة بمحكمة الأسرة اللي أخينا لجألها ليغصبني إنه مجوزني واللي المفروض كان يقدم فيها أصل عقد الزواج والشهود".
وتابعت: "محاميه فشل في تقديم الأوراق اللي أجّل بسببها الجلسة الماضية ولما سأله القاضي عن الشهود حاول التأجيل لحين جلبهم ولكن القاضي رفض وانحجزت القضية للحكم.. الحمد لله".
وكان محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، قد حرك دعوى قضائية لإثبات زواجه سرا من الفنانة اللبنانية.
قد يهمك أيضا:
غرفة صناعة السينما تؤكّد رفضها وقف عرض فيلم هيفاء وهبي الجديد
ابنة هيفاء وهبي تجذب الأنظار بفستان صيفي
كانت هذه تفاصيل خبر هيفاء وهبي تعلن عن إطلاق أغنيتها الجديدة «ولا الهوا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.