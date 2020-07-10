نيللي كريم تعلن عن مشاركتها في مسلسل نمرة إتنين

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"الخليج 365" من بيروت: كشفت الممثلة المصرية نيللي كريم عن مشاركتها في بطولة مسلسل جديد يحمل عنوان «نمرة إتنين»، المقرر عرضه عبر منصة شاهد الإلكترونية قريباً.
ونشرت عبر صفحتها الخاصة على الفيسبوك صورة لها، وعلّقت بالقول: «بَكرَه فكرة الندم. دلوقتي بحاول مغلطش عشان مندمش، مسلسل نمرة إتنين قريبًا».
المسلسل حلقات متصلة، يضم قصصاً مختلفة عن العلاقات ومفهوم الرومانسية في المجتمع الحديث، وتم تصويره في 6 مدن عربية مختلفة؛ هي: دبي، الرياض، جدة، بيروت، القاهرة، والجونة بمصر، ويشارك في بطولته: شيرين رضا، وأمينة خليل، وصبا مبارك، وعادل كرم، وعمرو يوسف، ومنى
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