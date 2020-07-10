نيللي كريم تعلن عن مشاركتها في مسلسل نمرة إتنين

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"الخليج 365" من بيروت: كشفت الممثلة المصرية ​نيللي كريم​ عن مشاركتها في بطولة مسلسل جديد يحمل عنوان «نمرة إتنين»، المقرر عرضه عبر منصة شاهد الإلكترونية قريباً.

ونشرت عبر صفحتها الخاصة على الفيسبوك صورة لها، وعلّقت بالقول: «بَكرَه فكرة الندم. دلوقتي بحاول مغلطش عشان مندمش، مسلسل نمرة إتنين قريبًا».

المسلسل حلقات متصلة، يضم قصصاً مختلفة عن العلاقات ومفهوم الرومانسية في المجتمع الحديث، وتم تصويره في 6 مدن عربية مختلفة؛ هي: دبي، الرياض، جدة، بيروت، القاهرة، والجونة بمصر، ويشارك في بطولته: شيرين رضا، وأمينة خليل، وصبا مبارك، وعادل كرم، وعمرو يوسف، ومنى