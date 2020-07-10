ياسمين صبري تحسم الجدل حول انفصالها عن أبوهشيمة بصورة وقلب

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

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"الخليج 365" من بيروت: تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، أنباء تفيد بانفصال الممثلة المصرية ياسمين صبري، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بعد زواج دام أشهر قليلة فقط.

الممثلة المصرية الشابة ردت بشكل غير مباشر على هذه الشائعات من خلال منشور لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" حيث وضعت قلباً على صورة تجمعها بزوجها أحمد أبوهشيمة، ورد أبو هشيمة على صورة زوجته بكلمة "أحبك".

وبالرجوع إلى حسابات ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة على موقع "إنستغرام"، فإن كلا منهما ما زال يتابع حساب الأخر، كما أنهما ما زالا يحتفظان بصورهما التي تجمع بينهما.

يبقى مصدر هذه الشائعة مجهولاً، ولكنها انتشرت بقوة بين مستخدمي موقع "فيسبوك".

يذكر أن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، إحتفل يوم الجمعة 17 أبريل/ نيسان الماضي، بعقد قرانه على الممثلة المصرية ياسمين صبري، وأقيم الاحتفال في أجواء خاصة، اقتصر الحضور على أسرتي العروسين وأصدقائهما المقربين، التزاما بالتدابير الوقائية من فيروس "كورونا" المستجد.