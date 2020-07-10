شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت يزور منزل أنجلينا جولى للمرة الثانية فى 10 أيام.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن المياه بدأت تعود مرة أخرى لمجاريها الطبيعية فى علاقة أنجيلينا جولى وبراد بيت، فبعد فترة من الأزمات التي تنشر خلال تقارير الصحف العالمية بين الثنائي منذ الانفصال ظهر براد بيت مؤخراً للمرة الثانية فى أقل من 10 أيام أثناء زيارته لزوجته السابقة، حيث التقطته عدسات مصورى الباباراتزى أثناء خروجه من هناك علي متن دراجته البخارية، مثلما حصل مع بداية الشهر الجارى، وفقاً لما ذكره موقع People مؤخراً.



براد بيت

وكانت التقطت عدسات المصورين ظهور النجم العالمي براد بيت أثناء خروجه من منزل زوجته السابقة النجمة العالمية أنجلينا جولي، فى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية بعد زيارة استغرقت ساعتين فى الأول من يوليو، والتى تعد الصور الأولى للقائهما سوياً بعد انفصالهما في 2016.

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ووفقاً لصحيفة الديلي ميل البريطانية فإن النجم صاحب الـ56 عاما، خرج مسرعاً من منزل زوجته السابقة في لوس أنجلوس، وهو يقود دراجته النارية، ويرتدي ملابسه المعتادة من الجينيز ذى الألوان الفاتحة وسترة خفيفة وحذاء رياضي.

وأكدت الصحيفة البريطانية في تقريرها أن الثنائي الشهير يعيشان حالة تقارب جيدة من جديد، حيث إنهما يشاركان في تربية أولادهما، مادوكس 18 عاماً، وباكس 16 عاما، وزهرة 15 عاما، وشيلو 14 عاما، وتوأمهما فيفان ونوكس 11 عاما.

في الفترة التي أعقبت الانفصال الأولي في عام 2016 اتفق الزوجان في المحكمة بشأن الحضانة والترتيبات المالية، بعد مناوشات كثيرة بين جولي وبيت، والتى انتهت بتمويل كبير من ثروة بيت البالغة 300 مليون دولار.