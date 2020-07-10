شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم السمان يكشف عن دوره فى فيلم "ورقة جمعية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان إبراهيم السمان فى فيلم "ورقة جمعية"، الذى من المقرر عرضه فى عيد الأضحى المقبل، وقال السمان لليوم السابع إنه يقدم دور سالم فى فيلم ورقة جمعية، ويعد هذا الدور مختلفا تماما عما اعتاد جمهوره عليه، فسالم هو شخصية كئيبة جدا، يعمل موظف ومتزوج، وزوجته حامل، ويعانى كثيرا من ضغوطات الحياة المادية، ما يدفعه للاشتراك فى الجمعية التى نظمتها إحدى سيدات الحارة التى يعيش فيها ، كى يستطيع أن يوفر المال لعملية ولادة زوجته، لكن يحدث مالا يتوقعه أحد حيث تموت تلك السيدة وتسرق فلوس الجمعية، وتدور أحداث الفيلم فى حارة شعبية يعانى معظم سكانها من ضيق الحال، وفى نهاية الأحداث يستطيع أبناء الحارة استرجاع فلوس الجمعية مرة أخرى وتكون هى نفس اللحظة التى تلد فيها زوجة سالم.

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وفيلم ورقة جمعية من بطولة لوسى، وميدو عادل، وسهر الصايغ، وسامى فهمى، ومحمود فارس، إبراهيم السمان ، أحمد صيام ، وسامى مغاورى ، ومن تأليف محمد جمال طه ، وإخراج أحمد البابلى ، ويعد الفيلم التجربة الأولى لكل من المخرج والمؤلف ، وقد شارك الفيلم فى مسابقة نور الشريف للأفلام العربية الروائية الطويلة ، وكذلك شارك فى مهرجان الإسكندرية السينمائى.

يذكر أن آخر أعمال الفنان إبراهيم السمان ، هو برنامج كريزى تاكسى، الذى قدمه خلال الموسم الرمضانى، حيث يقود سيارة تاكسى ويصنع بعض المواقف الساخرة فى ضيوفه، وحظى من خلال البرنامج على العديد من ردور الفعل الإيجابية ، من إخراج منار زين.