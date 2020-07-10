فن ومشاهير

10 صور نادرة لعمر الشريف فى شبابه ومع فاتن حمامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل، اليوم، الذكرى الخامسة لرحيل واحد من أهم نجوم السينما بمصر والعالم العربى، والتى امتدت شهرته إلى العالمية، حيث يعد النجم عمر الشريف أو كما يطلق عليه "لورانس العرب"، من أكثر النجوم تأثيرا بتاريخ الفن بشكل كبير، وتشهد بذلك أفلامه بمصر وبهوليوود، والذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم يوم 10 يوليو 2015.

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ولد عمر الشريف فى 10 أبريل عام 1932 فى الإسكندرية لأسرة مسيحية، واسمه الحقيقى ميشيل ديمترى شلهوب، وكان والده تاجر أخشاب، وعشق الشريف الفن منذ طفولته حتى قدم العديد من التجارب الفنية على خشبة مسرح المدرسة، وكان زميله المخرج العالمى يوسف شاهين، الذى كان سبب فى دخوله عالم السينما بأول أفلامه وهو "صراع فى الوادى"، والذى ألتقى فيه بحب عمره سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، التى تزوجها بعد أن أعلن إسلامه عام 1954 بعد قصة حب كبيرة، كانت من أشهر قصص الحب فى السينما المصرية.

 

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وأثمر هذا الحب عن العديد من الأفلام الناجحة، أولها صراع فى الوادى وآخرها نهر الحب، وأنجبا ابنهما الوحيد طارق، لكن بعد فترة أعلن طلاق عمر الشريف من فاتن حمامة عام 1974، وبعدها لم يتزوج الشريف أبدا، وظلّ حبه لها مستمراً حتى أنه قال بعد وفاتها: "الآن أنتظر الموت".

 

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