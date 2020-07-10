شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون يتغزلون فى كندة علوش ووالدتها: "قمراية بنت قمراية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلت الفنانة كندة علوش، فى أحدث ظهور لها مع والدتها، حيث نشرت عبر حسابها على إنستجرام، صورة جمعتها بأمها، صحبتها بتعليق: "مع حبيبة قلبى وروحى.. الله يخليها ويحفظها، الصورة مو كتير واضحة بس حبيتا"، طالبة رأى جمهورها ومتابعيها فى الصورة، قائلة: "شو رأيكم؟".





وبعد نشر الصورة انهالت التعليقات عليها من عدد من نجوم الوسط الفنى، منهم ظافر العابدين، فريال يوسف ودرة ومنى ممدوح، الذين اكتفوا بالتعليق بإيموشن القلوب الحمراء، بينما علقت الفنانة بسمة على الصورة، قائلة: "قمراية بنت قمراية".





وكانت الفنانة كندة علوش قد أعربت عن سعادتها بالتفاعل وتصدى الفتيات لظاهرة التحرش عبر هاشتاج "افضحوا المتحرشين"، وطالبت الفتيات بعدم الخوف وضرورة المطالبة بحقوقها، حيث لا مجال لتبرير تلك الجريمة.

Advertisements



وكتبت الفنانة كندة علوش، عبر حسابها على تويتر "افضحوا المتحرشين اليوم وبكرة وفى كل حين هاشتاج رائع لا للتحرش باللمس أو باللفظ أو بالعين ولا لتبرير التحرش.. سعيدة جداً بالحملة القوية اللى حاصلة ضد التحرش ويارب الحملة دى تعمل فرق وترجع ولو شوى من الحق المعنوى للبنات اللى اتعرضوا للتحرش او الاعتداء اوعى تخافى خدى حقك".





على جانب آخر شاركت النجمة كندة علوش متابعيها وجمهورها بأول صورة لها بعد قضائها فترة أربعة أشهر ونصف الشهر داخل منزلها تنفيذاً لإجراءات العزل الصحى المنزلى لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت كندة علوش صورة لها عبر حسابها الشخصى بموقع الصور إنستجرام، لأول ظهور لها، وكتبت: "أول مشوار من بعد 4 شهور ونص حظر.. وطبعاً مع اخذ كل الإجراءات الصحية، الحقيقة كنت مشتاقة لكل شيء للناس للشارع للمحلات، انتو لسه ملتزمين ولا عايشين حياتكن عادى؟".