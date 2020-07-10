شكرا لقرائتكم خبر عن عباس أبو الحسن يتهم طبيبا بالتحرش: تعمدت فضحه والقضية فى طريقها للقضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان عباس أبو الحسن بوست تحدث فيه عن تورط طبيب أسنان بجرائم تحرش واعتداء جنسى على مدار أكثر من 35 عامًا بالرجال، مؤكدًا أن هذا الطبيب تحرش بمئات الشباب والرجال فى عيادته، وكذلك بالأماكن العامة، لافتًا إلى أن هذا الطبيب تعرض للضرب والإهانة فى بعض هذه الوقائع من ضحاياه.

وقال الفنان عباس أبو الحسن، فى تدوينه عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "هذا المجتمع النائم لقرون فوق أحراش كامنة من الازدواجية والصمت المخزى عليه أن يصحو وينتفض ويواجه خوفه المتجذر من التقدم بالشكوى عندما يكون الأمر متعلق بالتعرض لتحرش أو اعتداء جنسى، وطالما بنتكلم على التحرش، فهناك يحيا بيننا مجرم جنسى فى هيئة دكتور أسنان مشهور".





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وتواصل ”الخليج 365” مع الفنان عباس أبو الحسن للتعليق على المنشور الذى كتبه عبر صفحته "فيس بوك"، فقال إنه لابد من أن يكسر جدار الصمت لكى يحمى الآخرين الذين ليس لديهم صوت ويشجعهم على عدم السكوت والعيش منهزمين، موضحاً أن القضية فى سبيلها لرفع الدعوى أمام القضاء وتكون فى قنواتها الشرعية.

وعن ذكر اسم الطبيب المشهور فى المنشور الذى قام بنشره عبر صفحته أكد أبو الحسن قال: " أنه لولم يذكر اسمه الناس هتستفيد ايه منا بعرف الناس انه فى دكتور متحرش طب ما دى معروفة ولكن الغرض هو فضح المتحرش، لو المتحرش عرف انه هيتفضح وخاصة لو له مركز فى المجتمع فضحه واجب، وهذا الرجل لديه وظيفة يستطيع أن يستتر وراءها ويرتكب هذه الجرائم وبيعمل كدا كل يوم فالجريمة الحقيقية ان انا مشهرش بيه وإن أنا أفضحه و اذكر اسمه واحاول اخليه ينال العقاب بتاعه ويتوقف عن المهنة ويكون خارج المجتمع ويشطب من النقابة وهذا هو المفروض".

وتابع أبو الحسن فى حديثه لـ"الخليج 365"، أن تنفيذ القانون هو الشىء الوحيد الرادع وليس فى مجتمنا فقط بل فى أى مكان فى العالم، قائلاً: "فكرة معلش وعشان خاطرى وفكرة بدل ما اسمنا ما ييجى فى الموضوع وفكرة الخوف من العلانية حتى لو بندافع عن حقوقنا فالاعتداء اعتداء"، وعندما يكون الأمر متعلق بتابوهات لابد أن يتم التحرير منها فلابد أن ينال العقاب اياً كان الإعتداء كالسرقة كالقتل او التحرش كل هذه اعتداءات تستوجب العقاب".