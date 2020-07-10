شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة "مصوراتى" للمرة الثانية بعد نجاح الاختيار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للمرة الثانية، تقمص الفنان أمير كرارة، شخصية الفوتوجرافر "المصوراتى" وذلك فى أحدث فوتوسيشن له، بعدسة الاستايلست مى جلال، وذلك بعد المرة الأولى، التى ظهر فيها كرارة، فى هذا الاستايل واللوك الجديد، قبل شهر رمضان الماضى، وقبل عرض مسلسله "الاختيار" الذى حقق نجاحا كبيرا فى الموسم الدرامى.





وظهر كراره فى الصور، التى نشرتها "مى" عبر حسابها على إنستجرام، مرتديا قميصا يميل إلى اللون السماوى مع بنطلون أبيض، حاملا الكاميرا فى يديه وهو يلتقط بعض الصور الفوتوغرافية.





ومن ناحية أخرى يتعاون أمير كرارة مع النجم أحمد السقا فى مسلسل "نسل الأغراب" للمرة الأولى فى الدراما التليفزيونية، حيث تقابلا سوياً فى السينما من خلال فيلمي "هروب اضطرارى" و"حرب كرموز".

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"نسل الأغراب" قصة وسيناريو وحوار وإخراج محمد سامى، المقرر عرضه فى رمضان المقبل ، ليبدأ أمير كرارة، فى تغيير جلده بعد مرور 4 سنوات، ليقدم لأول مرة شخصية صعيدية فى الدراما، لتكون محطة جديدة فى حياته الفنية.

أمير كرارة سيظهر بشكل مختلف عما تعود عليه الجمهور، إذ أن شخصيته فى مسلسل "نسل الأغراب" ستكون مفاجأة كبيرة للجمهور، لاسيما أن كرارة معروف بوسامته وأناقته ، ولكن فى "نسل الاغراب" سنشاهد كرارة بالجلابية الصعيدى والعمة، لتكون خطوة جديدة فى تغيير "الميرى".

يشار إلى أن أمير كرارة قدم ملحمة وطنية بمسلسل الاختيار، وعرض فى شهر رمضان الماضى، محققا نجاحا ساحقا، وشارك فى بطولته أحمد العوضى، محمد إمام، آسر ياسين، صلاح عبد الله، محمد رجب، أحمد وفيق، ماجد المصرى، وعدد آخر من الفنانين، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، وتناول العمل قصة حياة أسطورة الصاعقة الشهيد أحمد منسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة فى شمال سيناء.