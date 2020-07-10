شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى يبدأ تصوير المشاهد الخارجية بفى "النمس والإنس" فى مدينة ملاهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صور النجم محمد هنيدى المشاهد الخارجية بأحد مدن الملاهى، أمس الخميس، والتى جمعت بينه وبين النجمة منة شلبى وعمرو عبد الجليل وآخرون من النجوم، واستمر التصوير حتى منتصف الليل، وتضمنت المشاهد مطاردة عمرو عبد الجليل لهنيدى والذى يجسد دور عفريت خلال الأحداث، كما حرص صناع العمل على تعقيم اللوكيشن والملاهى، والتزم فريق العمل بارتداء الكمامة منعاً لانتشار فيروس كورونا.

وبدأ محمد هنيدى تصوير الفيلم الأسابيع الماضية، حيث صور عدة مشاهد جمعته مع بطلة العمل منة شلبى داخل استوديو شريف عرفة فى منطقة أكتوبر، وبدأ هنيدى وفريق العمل تصوير عدد من المشاهد الخارجية منها شوارع القاهرة والمستشفيات وخلافه.

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ويجسد النجم محمد هنيدى خلال الأحداث دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الاحداث نجد هنديى يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.

فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، محمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.