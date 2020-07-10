شكرا لقرائتكم خبر عن رحلت عنا ولم تتركنا.. محمد العدل يوجه رسالة مؤثرة لشقيقه سامى فى ذكرى وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المنتج محمد العدل رسالة مؤثرة لشقيقه الفنان الراحل سامى العدل فى ذكرى رحيله الخامسة التى توافق اليوم 10 يوليو، حيث رحل عن عالمنا يوم 10 يوليو 2015 بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 69 عاما.

وكتب محمد العدل عبر حسابه بموقع "تويتر" "رحلت عنا ولم تتركنا.. أعمالك وأياديك البيضاء علينا وعلى غيرنا تبقيك بيننا.. أشهد أننى لم ألجأ إليك يوما وخذلتنى.. وأعتقد ولا غيرى.. ذكراك معنا ولا تغادرنا.. ولا ننتظر ذكراك لنتذكرك".

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سامي العدل

ولد سامى العدل فى مدينة المنصورة فى عام 1946، تخرج فى المعهد العالى للفنون المسرحية، وبدأ العمل كممثل منذ أوائل السبعينيات من خلال فيلم "كلمة شرف" فى عام 1972، ثم شارك منذ ذلك الوقت بالعمل فى السينما والتليفزيون والمسرح، ولكن كان أكثر أعماله حتى مطلع الألفية الثالثة فى السينما، حرب الفراولة، أمريكا شيكا بيكا، هستيريا، شورت وفانلة وكاب، أحلى الأوقات.

استطاع أن يكتشف العديد من النجوم ويقدمهم للساحة الفنية، فهو أول من قدم الفنان مصطفى قمر فى السينما، وقال عنه مصطفى قمر فى أحد اللقاءات "حميد الشاعرى له الفضل على فى الغناء، وسامى العدل هو أول من قدمنى للسينما فله الفضل على فى الكثير من المواقف التى لا أستطيع أن أنساها"، ولم يكن مصطفى قمر هو الوحيد بل قدم سامى العدل أيضا الفنان مصطفى شعبان من خلال فيلم "خلى الدماغ صاحى"، وكذلك قدم الفنان أحمد عيد والفنان فتحى عبد الوهاب فى فيلم وثائقى.

وتوفى الفنان سامى العدل عن عمر ناهز 69 عاما بعد صراع مع المرض فى الساعات الأولى من يوم الجمعة 10 يوليو 2015، بالمركز الطبى العالمى، بسبب هبوط حاد فى الدورة الدموية نتيجة ضعف فى عضلة القلب.