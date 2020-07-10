شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب تعليقا على اعتذارها عن "صابر وراضى": مش هخاطر بحياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة سمية الخشاب إن اعتذارها عن فيلم أحمد آدم "صابر وراضى"، جاء بسبب تخوفها من فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها لن تقبل بالمخاطرة بحياتها ولن ترمى نفسها فى التهلكة من أجل العمل، طالما أنه ليس هناك داعٍ للتسرع.

وأوضحت سمية الخشاب أنه مهما كانت هناك إجراءات احترازية أو استخدام للمطهرات، فالممثل بالنهاية سيقف أمام الممثلين الآخرين بدون كمامة وبالتالى قد يكون عرضة للإصابة خاصة فى المشاهد التى تضم أكثر من ممثل وتستدعى التقارب بينهم.

وأشارت سمية إلى أنها كانت تحب العمل مع السبكى وأحمد آدم لكن فيروس كورونا وخوفها من الإصابة هو سبب الاعتذار، متمنية الخير والتوفيق لكل فريق العمل.

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فيلم "صابر وراضى" من تأليف محمد نبوى وإخراج أكرم فريد، وكان آخر أعمال أحمد آدم فيلم "قرمط بيتمرمط" العام الماضى، من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج أسد فولادكار، وشارك فى بطولته الفنان صلاح عبد الله، والفنان وبيومى فؤاد ومى سليم ودينا فؤاد ودارت أحداثه فى قالب من الكوميديا.

بينما كان آخر أعمال سمية الخشاب السينمائية فيلم "الليلة الكبيرة" للمخرج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عبد الله، وشارك فى بطولته كل من الفنان عمرو عبد الجليل والفنان أحمد رزق وزينة ووفاء عامر ومحمد لطفى وآخرون من النجوم والذى عرض في عام 2015.