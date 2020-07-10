شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يستمتع بأجواء الأمطار والشتاء بصورة من نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم أحمد السقا، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، بصورة جديدة من مدينة نيويورك الأمريكية، وظهر السقا وهو يستمتع بأجواء الأمطار والطقس البارد فى المدينة الأمريكية، ورغم أنه لم يوضح إن كانت الصورة قديمة أو حديثة، إلا أنه بالبحث عن أحوال الطقس فى أمريكا، اليوم الجمعة، ستجد أن المدن الأمريكية تعيش طقسًا باردًا وتتعرض لهطول أمطار.

يشار إلى أن النجم أحمد السقا، كان قد انتهى قبل أيام قليلة من تصوير مشاهد حفل كبير وضخم يخص أحد رجال الأعمال الذى يعمل معهم خلال أحداث فيلم "العنكبوت"، بديكور قصر فى مطقة الهرم، ويظهر السقا فى المشهد مرتديا البدلة السوداء والتى تشبه بدله العنكبوت مع الماسك، ويحدث كثير من المفاجآت فى هذا الحفل.

وبعد انتهاء السقا من التصوير بشكل نهائى، يدخل الفيلم مراحل المونتاج استعداداً لعرض العمل للمنافسة وقت عرضه فى السينمات، وتوقف تصوير الفيلم منذ شهر يناير الماضى، بسبب سفر السقا إلى لبنان لتصوير برنامجه الأخير "اغلب السقا" وتسببت أزمة فيروس كورونا فى بقائه هناك لمدة أكثر من 3 أشهر كاملة.

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وبعد الانتهاء من تصوير مشاهده، سيكون على السقا التفرغ لمسلسله الجديد "نسل الأغراب" الذى تعاقد على بطولته مع شركة سينرجى بمشاركة أمير كرارة ومى عمر ودياب وادوارد وتأليف وإخراج محمد سامى للعرض فى شهر رمضان 2021، وتدور احداثه فى اطار صعيدى ويعد من الأعمال المترقبة العام المقبل ويحتاج تحضيرات مكثفة.

فيلم "العنكبوت" تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال وبطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافرالعابدين، يسرا اللوزى، شيماء سيف، زكى فطين عبد الوهاب، ومحمد ممدوح ضيف شرف، وتدور أحداثه فى اطار أكشن ولم يتم تحديد موعد نهائى لطرحه فى دور العرض خاصة وان السينمات مغلقة منذ شهر مارس الماضى.

يذكر أن أحمد السقا غاب عن المشاركة فى دراما رمضان الماضى وذلك بعدما قدم فى شهر رمضان قبل الماضى مسلسل "ولد الغلابة" تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى وشارك فى بطولته مى عمر ومحمد ممدوح وانجى المقدم وهبة مجدى وادوارد وكريم عفيفى وهادى الجيار وصفاء الطوخى وريم سامى وعماد زيادة وهاجر عفيفى وطاهرة.