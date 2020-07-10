شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة مسلسل "الاختيار" على قناة ON بدءا من الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض قناة ON بداية من غد السبت إعادة مسلسل "الاختيار" وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساءً يوميًا، والمسلسل بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وإسلام جمال وسيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي ومن إنتاج سينرجي.

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تدور أحداث "الاختيار" عن قصة حقيقية حول الوفاء والخيانة، حيث يتناول العمل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث في مدينة رفح عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، فيما يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.

جدير بالذكر أن المسلسل تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا، كما حققت مقاطع "الاختيار" على منصات التواصل الاجتماعي نسبة مشاهدات قياسية، فيما تعتبر هذه الإعادة هي الأولى للمسلسل بعد عرضه في الشهر المبارك.