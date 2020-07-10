شكرا لقرائتكم خبر عن طرح "ورقة جمعية" فى موسم عيد الأضحى بعد عرضه فى مهرجان الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر صناع فيلم "ورقة جمعية" بطولة الفنانة لوسى، طرح الفيلم بدور العرض السينمائية خلال موسم عيد الأضحى المقبل، مستغلين عدم وجود أفلام كبيرة منتظر ظرحها فى الموسم فى ظل نسبة تشغيل دور العرض وهى 25 % والتى جعلت المنتجين يخشون من طرح أفلامه وتعرضهم للخسائر .

وعرض فيلم "ورقة جمعية" للمرة الأولى ضمن فعاليات مهرجان الاسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورتة الـ 35 العام الماضى، حيث عرض فى مسابقة نور الشريف للأفلام الطويلة، ولكنه خرج بدون الحصول على أى جوازئز رغم اشادات عدد من المخرجين الذين حضروا عرض الفيلم وقتها.

فيلم "ورقة جمعية" من بطولة لوسي وميدو عادل وسهر الصايغ وسامي فهمي ومحمود فارس وإبراهيم السمان وأحمد صيام وسامي مغاوزي، ومن تأليف محمد جمال طه، وتدور أحداثه داخل إحدى الحارات الشعبية فى مصر ولكل بطل قصة تجمعه بمن حوله، وتجسد لوسى بطلة الفيلم خلال العمل دور "أم عبد الله" الودودة التى تحب الخير لكل من حولها، وتقدم المساعدات التى تعم عليها بالخير عندما تتعرض لمشكلة ما.

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الفيلم يعيد الفنانة لوسى إلى السينما بعد غياب 12 عاماً منذ مشاركتها فى فيلم "الوعد" للكاتب الكبير وحيد حامد والمخرج محمد ياسين وبطولة آسر ياسين وروبى ومحمود ياسين وغسان مسعود وأحمد عزمى وباسم سمرة وعدد آخر من الفنانين.