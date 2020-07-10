تراند اليوم : أول صور لهما.. عبير بيبرس تنهار أمام النيابة وتعترف بكيفية قتل زوجها



انهارت الفنان المصرية عبير بيبرس، أثناء اعترافها أمام النيابة بقتل زوجها رجل الأعمال على إثر خلافات بينهما، كاشفة كيفية قتله.

وقالت "بيبرس" إن الجريمة حدثت نتيجة مشاجرة وقعت قبل الحادث مباشرة وأنها لم تخطط لقتل زوجها أو الانتقام منه أو تعمد قتله.

وأضافت المتهمة أنها فقدت توازنها وأعصابها بسبب اعتداء زوجها عليها وصفعها على وجهها عندما تشاجرت معه بسبب خلافاتهما الزوجية الدائمة فاستشاطت غضبا وأمسكت بزجاجة مكسورة وغرزتها في صدره فسقط على الأرض غارقًا في دمائه.

وتابت: "طلبت من زوجي الطلاق عدة مرات بسبب معاملته السيئة وكان يرفض، وكنا نتخانق كتير لحد ما حصلت الكارثة في آخر مشاجرة بينا ومات فيها".

وجدد قاضي المعارضات حبس المتهمة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

فيما تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أول صور للفنانة وزوجها القتيل، أثناء ارتباطهما.





