تراند اليوم : لجأت لمقاضاته .. "روبرت دي نيرو" في ورطة مع طليقته بسبب "كورونا"

وجه فيروس كورونا ضربة مالية قوية إلى الممثل العالمي روبرت دي نيرو، بعد أن كشفت زوجته المنفصلة أمام المحكمة عن أنه خفض نفقتها الشهرية التي تحصل عليها من 100 ألف دولار إلى 50 ألف دولار شهريًا.

كان دي نيرو وجريس هايتاور قد تزوجا عام 1997، لكنه تقدم بطلب للطلاق عام 1999 وبعد خمس سنوات قام الزوجان باستئناف علاقتهما الزوجية التي نتج عنها طفلان هما إيلين وهيلين جريس.

وأخبر محامي هيتاور المحكمة أن دي نيرو خفض نفقتها الشهرية بشكل غير عادل من 100 ألف دولار إلى 50 ألف دولار. وقالت إنها وأطفالها قد تم حظرهم من مجمع كان يقيم فيه دي نيرو أثناء الوباء، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست".

في المقابل، قال محامية دي نيرو إنه خفض حد بطاقة ائتمان طليقته، لأنه تلقى ضربة مالية كبيرة حيث تم إغلاق سلسلة المطاعم (Nobu) و(Greenwich Hotel)، وكلاهما لديه حصص فيهما، أو تم إغلاقهما جزئيًا لعدة أشهر.

وأخبرت محامية دي نيرو، كارولين كراوس، القاضي أنه خسر 3 ملايين دولار في أبريل و 1.87 مليون دولار أخرى في مايو.

وقالت إنه كان عليه أن يدفع للمستثمرين 500 ألف دولار من رأسماله نتيجة اقتراضه من شركائه التجاريين "لأنه لا يملك المال".

وأوضحت كراوس أيضًا أنه بموجب شروط اتفاق 2004 قبل الزواج، يطلب من دي نيرو فقط دفع مليون دولار سنويًا لطليقته، طالما أنه يحقق 15 مليون دولار أو أكثر من الدخل، وإذا كان دخله أقل يدفع بشكل متناسب أيضًا.

وأضافت أن عائدات دي نيرو من "نتفليكس" تم دفعها بالفعل ومن المرجح أن يحصل على 2.5 مليون دولار فقط في 2020 و2021.

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وأوضحت أن مشروع فيلم كان من المقرر أن يبدأ دي نيرو تصويره هذا الصيف في أوكلاهوما قد تم تعليقه.

وأشارت إلى أن "هؤلاء الأشخاص، على الرغم من أرباحه القوية، كانوا ينفقون دائمًا أكثر مما كسبه ، لذلك لم يتمكن الرجل القوي البالغ من العمر 76 عامًا من التقاعد حتى لو أراد ذلك لأنه لا يستطيع تحمل نفقات أسلوب حياته"، مضيفة أن دي نيرو بدأ في تقليص الإنفاق "بشكل كبير".

غير أن محامي طليقته، كيفين ماكدونو قال "إن فكرة أن السيد دي نيرو يشد حزامه هي هراء".

وأضاف: "أنا لست مؤمنًا بأن الرجل الذي تبلغ قيمته المعترف بها 500 مليون دولار ويحقق 30 مليون دولار سنويًا، فجأة في شهر مارس، يحتاج إلى خفض دعم الزوجة بنسبة 50 بالمائة وحظرها من المنزل".

وأصدر قاضي المحكمة العليا في مانهاتن ماثيو كوبر قرارًا مؤقتًا يقضي بأن يحافظ دي نيرو على الحد الائتماني لبطاقة طليقته عند 50 ألف دولار شهريًا ويدفع لها 75 ألف دولار حتى تتمكن من العثور على منزل صيفي لطفليهما بينما يبقى هو وأطفاله الآخرون في مجمع سكني شمال الولاية.

يذكر أن هايتاور وهي الزوجة الثانية لدي نيرو تسعى للاستحواذ على نصف ثروته البالغة نصف مليار دولار بقرار من المحكمة في مانهاتن.