تراند اليوم : ردًا على رفضه "المشاهد الساخنة".. "وحيد حامد": "يوسف الشريف" ينشر الفكر السلفي



على الرغم من تبرؤ الممثل المصري، يوسف الشريف من تصريحات نسبت إليه حول اشتراطه عدم ملامسة النساء في الأعمال الفنية التي يشارك فيها، وتأكيده أنه يعني بكلامه الذي جاء في مقابلة تليفزيونية مؤخرًا رفضه "المشاهد الساخنة"، إلا أن الجدل لم ينته حوله حتى الآن.

وكان آخر الذين انبروا للهجوم على الشريف، الكاتب والسيناريست وحيد حامد، الذي اتهم الشريف بالعمل على نشر الفكر السلفي في الفن، وذلك على حد تعبيره خلال مقابلة مع الإعلامي وائل الإبراشي لبرنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية.

وقال حامد تعليقًا وحيد على شروط الشريف في أعماله ورفضة للعري واللمس والمشاهد الجريئة، إنه يتحدى إذا كتب هذا الشرط في عقود أعمال مع المنتج تامر مرسي وشركة "سينرجي".

وتساءل حامد في سياق رده: "هل لا تلمس الممرضة والطبيبة المريض، ولماذ يتم التعامل بندية فهي الآن تعمل في كل المجالات وتختلط بكل الرجال حتى السيدة البسيطة فهي تنزل إلى السوق وتختلط أيضًا بالرجال". وطالب حامد بوقف نشر الفكر السلفي في المجتمع.

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وكان الشريف صرح في مقابلة تليفزيونية مؤخرًا: "في قيود أنا بحطها لنفسي زيادة عن أي حد تاني، ودي حقيقة حتى لو وصلت لدرجة العقود.. دي حقيقة بقالها 10 سنين أو أكتر، ده من بعد فيلم هي فوضى، بدأت أفكر بالطريقة دي.. دي حرية شخصية طالما مبضرش حد.. أنا مبستريحش لو بقي فيه مشاهد ساخنة أو فيها قبلات.. دي قاعدة بطبقها على نفسي بس.. بدأت أحط قيود لأن قبل كده في منتجين اتفقت معاهم على ده ووقت التنفيذ غيروا كلامهم".

وتابع: "وهنا أنا لا أزايد على زملائي أو إني أحسن منهم، بالعكس كلهم ليهم الاحترام ومنهم من يقدمون أعمالا محترمة دون أن يتعمدوا هذه الطريقة.. عشان بس الكلام ميتفهمش إني بزايد عليهم أو بقول إني أحسن منهم.. خالص".



