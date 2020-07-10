اختفاء الممثلة الأمريكية نايا ريفيرا..وفرضية الموت غرقاً هي الأقوى 

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 يوليو 2020 01:52 مساءً - أعلنت شرطة منطقة فينتورا، في شمال غرب لوس أنجلس ضمن ولاية كاليفورنيا الأمريكية، يوم أمس الخميس 9 يوليو 2020 عن اختفاء الممثلة الأمريكية نايا ريفيرا Naya Rivera بطلة سلسلة غلي GLEE بعد أن وجد طفلها البالغ من العمر 4 أعوام وحيدًا على قارب في إحدى البحيرات.

وقال المحافظ إنه يبحث "عن ضحية غرق محتملة" في البحيرة، مشيراً إلى أن فريقا من الغواصين أرسل على الفور إلى المنطقة.

وفي التفاصيل، فقد عثر أحد الأشخاص على نجل النجمة بمفرده على متن قارب، فأبلغ السلطات المحلية التي عثرت على سيارة نايا أيضًا متوقفة في موقف للسيارات.

وعلى أثر ذلك، أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية عن وفاة الممثلة مرجّحة فرضية الغرق، على الرغم من أن عمليات البحث من قبل الغواصين مستمرة حتى اليوم 10 يوليو 2020.

يذكر أن ريفيرا عرفت الشهرة من خلال تأديتها شخصية سانتانا لوبيز في مسلسل "غلي" الذي شاركت فيه على مدى 6 مواسم.

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