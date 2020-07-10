الليلة.. حفلتان لفريق الحضرة على مسرح النهر بساقية الصاوي

يعود فريق "الحضرة" لجمهور الساقية بحفلين إنشاد صوفى على مسرح النهر بساقية الصاوي مع المحافظة على الاجراءات الاحترازية المتعارف عليها اليوم، الجمعة الموافق 10 من يوليو فى تمام الساعة السادسة والثامنة والنصف مساءً. السادسة والثامنة والنصف مساءً. ومن المقرر أن يقدم الفريق خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل الابتهالات القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور علي خشبة المسرح. علي خشبة المسرح. Advertisements فرقة الحضرة مكونة من مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق الصوفية، ويقدمون حالة روحانية من الإنشاد الدينى والابتهالات والذكر والمديح، ويعتمدون فى ذلك على قصائد تراثية لكبار مشايخ الصوفية فى حب الله ومدح النبى محمد.

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