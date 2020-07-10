الليلة.. محمود العسيلي يقدم حفل غنائي أون لاين من البلكونة

يستعد المطرب محمود العسيلي لإحياء حفل غنائي من "البلكونة" بتقنية "يوتيوب لايف"، كان أعلن عنها من قبل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
ويشار إلي أن يعتبر هذا الحفل أول ظهور للمطرب محمود العسيلي منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، من المقرر أن يتم إذاعة الحفل اليومالجمعة، في تمام الساعة العاشرة مساءً.
ومن المقرر أن يقدم "العسيلي" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور، وذلك عبر قناته الرسمية علي موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
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