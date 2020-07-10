بدء تأهيل مواهب الصوت الزهبي أكاديمياً

بدأت الفنانة د. إيمان مصطفى أستاذ الغناء بالكونسيرفتوار والفنان مصطفى النجدى تدريب خمس عشر موهبة جديدة الذين إجتازوا إختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات الدورة الخامسة لمسابقة "الصوت الذهبى"، والتي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية، وذلك لتحديد المراكز العشر الأولى تمهيداً لإقامة حفل التخرج وإعلان أسماء الفائزين فى الحفل الفنى مع الأوركسترا خلال النصف الثانى منأغسطس القادم، يقدم الصندوق الفائزين منح دراسية ببيت الغناء العربي بالإضافة إلى مبالغ مالية للمراكز الأولى.
كانت لجنة تحكيم مسابقة "الصوت الذهبى" والمكونة من مجموعة من كبار الفنانين والأكاديميين وهم: الموسيقار الكبير/هاني شنودة، د مصطفى محمد، د. إيمان مصطفى، المايسترو د. مدحت عبد السميع والفنانالكبير د. أحمد إبراهيم، قد إختتمت أعمالها مساء الإثنين الماضى بقاعة سينما الهناجر.
تقدم للمسابقة 122 متسابق من محافظات: شمال سيناء، أسيوط، المنيا، الأقصر، المنوفية، دمياط، الغربية،البحيرة، دمياط، الدقهلية، الغربية والقليوبية.. بالاضافة إلى القاهرة والجيزة، تم إعفاء المشاركين من المحافظات الحدودية وجنوب الصعيد من سداد رسوم الإشتراك.
كانت المرحلة الأولي من التصفيات قد أقيمت في أواخر فبراير الماضى، ثم المرحلة الثانية من المسابقة أقيمت عبر الإنترنت والتى بلغ عدد المواهب المتأهلة خلالها 49 متسابق.
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