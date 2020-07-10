مسابقة ملكة جمال الأناقة تسحب لقب الوصيفة الثانية من هبة فؤاد

أعلنت إدارة مسابقة ملكة جمال الأناقة miss elegant عن سحب اللقب من هبة فؤاد، الوصيفة الثانية بملكة جمال الأناقة 2020، وسحب اللقب الشرفي منها أيضًا "ملكة السياحة" miss tourism ، وذلك للتنبيه عليها أكثر من مرة على تنفيذ ما طرحته من أفكار أمام لجنة التحكيم لخدمة الوطن، وتنشيط السياحة الداخلية، وهذه معايير اختيار المتسابقات.

وأكد محمود نجاح، مؤسس المسابقة، أنه لم يتم إلى الآن منذ مارس الماضي أخذ أي خطوة جدية لإظهار اللقب وعدم القدرة على بذل أي مجهود رغم التنبيه على جميع المسابقات، ولكن

كان التجاهل التام هو سيد الموقف في الرد على إدارة المسابقة.

ويرجى بناء على ذلك عدم استخدام ألقاب الوصيفة الثانية واللقب الشرفي ملكة السياحة مرة ثانية خلال جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في أي مكان من جهة هبة فؤاد، وهذا حق قانوني لدى المسابقة فقط لا غير، كما تم سحب لقب الوصيفة الثالثة للموسم الخامس للمسابقة التي كانت حصلت عليه هدير عبدالرازق، وذلك لرفضها الإمضاء على بنود العقد،

وكان ردها بالنص: "لا مش همضي على حاجة أنا مقدرش التزم بيها".



وأوضح نجاح أن المسابقة كانت متوقفة عن أنشطتها لمدة 4 أشهر خوفاً على المتسابقات ولكن في الوقت نفسه كان هناك بعض الأنشطة التي كانت تطلب من المتسابقات للقيام بها من المنزل للتفاعل الإيجابي مع الأحداث، لكن كانت الوصيفة الثانية هبة فؤاد دائمًا ما ترفض فعلها، لافتاً إلى أنه كان من ضمن بنود الاتفاق وجود تفاعل على السوشيال ميديا وهذا شرط من شروط المسابقة ولم تنفذ منه أي شيءٍ.



وأشار نجاح إلى أنه تم سحب اللقب كذلك من الوصيفة الرابعة إريني طلعت لإخلالها بشروط المسابقة، على أن تمنح ألقاب الوصيفات للمتسابقات اللاتي حصلن على ألقاب شرفية.