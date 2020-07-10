المسلسل الدرامي السعودي الشهير "تكي" يُعرض الآن على نتفليكس

يسرّنا الإعلان وبالنيابة عن شركةUTURN من مجموعةWebedia Arabia ، أنّ نتفليكس حصلت على حقوق عرض المسلسل الدرامي السعودي الشهير "تكّي" الذي أصبح متاحاً الآن على منصتها.

يرجى الاطلاع على البيان الصحفي المرفق.

أنتجت هذا المسلسل الدرامي شركة UTURN التي تُعد جزءًا من مجموعة Webedia Arabia، وهو يروي قصة شاب سعودي يحلم بأن يصبح مخرجاً سينمائياً في بلد كان يحظّر السينما، إضافة إلى العديد من القضايا الاجتماعية الأخرى مثل عدم قدرة النساء على قيادة السيارات في ذلك الوقت. يعكس العمل الدرامي أيضاً جوانب المجتمع السعودي والتحديات الاجتماعية التي واجهت شبابه، كما يقدم نظرة ثاقبة عن حياة جيل عالق بين المحافظة والحداثة، وهو من تأليف وإنتاج محمد (أنجي) مكي.

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علاوة على ذلك، يواصل قسورة الخطيب، رئيس مجلس إدارة مجموعة Webedia Arabia ومؤسِّس شركة UTURN، رعاية المواهب السعودية وتكريمها ودفع هذه الصناعة إلى الأمام من خلال زيادة الاعتراف الدولي بها. كما أنّ حصول نتفليكس على حقوق عرض مسلسل "تكّي" من شأنه أن يعزّز الاهتمام العالمي بالمحتوى السعودي البحت.

وفي هذا الإطار، علّق الخطيب قائلاً: "تفتقر المنطقة إلى محتوى يحاكي اهتمامات الشباب السعودي. فكان لا بدّ من صناعة محتوى يتّصل مباشرة بواقعهم وتطلعاتهم. بالإضافة إلى ذلك، تحتضن المملكة العربية السعودية عدداً لا يُستهان به من النجوم الصاعدين، وقد قمنا من خلالUTURN بجمع هذه المواهب واحتضانها. هذه هي طريقتنا للمساعدة في إعادة تشكيل مستقبل المحتوى والثقافة الرقمية السعودية. وقد باتت مجموعة Webedia Arabia تقدّم وفرة من الفرص التي تتماشى مع رؤية السعودية 2030 كما أنّنا في وضع يسمح لنا بتطوير محتوى متميز يصل إلى الجماهير في جميع أنحاء العالم."

من جهته، أكّد الرئيس التنفيذي لمجموعة Webedia Arabia، جورج مكتبي قائلاً: "في عالم سريع الوتيرة ومع 63 مليون مستخدم عربي لدينا، نحن ندمج باستمرار بين السرد الصحيح والبيانات الدقيقة لسد الفجوة بين الجماهير ومؤسسات البث من خلال إشراك المشاهدين في الموضوعات التي تهمّهم ومنحهم مساحة للتعبير عن إبداعاتهم ".