- 1/2
- 2/2
متابعة بتجـــــــــرد: منحت منظمة الأمم المتحدة للفنون UNARTS الفنان اللبناني “وائل جسار” جائزة الأب القدوة الفنية لعام 2020، وجاء ذلك تكريماً له على مجمل أعماله الفنية.
وذكرت المنظمة في بيانها: ” تتشرف منظمة الأمم المتحدة للفنون UNARTS بمنح المطرب الكبير وائل جسار جائزة الأب القدوة الفنية 2020 لبنان على مجمل أعمالكم الفنية المتميزة طوال مشواركم الفني العظيم”.
يذكر أن منظمة الأمم المتحدة للفنون هي تجمع للفنانين والمبدعين في جميع أنحاء العالم، حيث أنشئت عام 2014، ورسالتها هي رسالة إنسانية تدعو إلى السلام الدولي والتعايش التوافقي بين البشر في جميع انحاء العالم، من خلال الفنون الراقية والحفاظ على التراث.
والجدير بالذكر أن آخر أعمال “وائل جسار” كليب أغنية “ماتغيبش ثواني” من إنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، والتي حققت ملايين المشاهدات على تطبيق اليوتيوب، وانتشاراً واسعاً في العديد من البلدان.
كانت هذه تفاصيل خبر وائل جسار يُمنح جائزة الأب القدوة تكريمًا لأعماله الفنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.