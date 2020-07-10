وائل جسار يُمنح جائزة الأب القدوة تكريمًا لأعماله الفنية

متابعة بتجـــــــــرد: منحت منظمة الأمم المتحدة للفنون UNARTS الفنان اللبناني “وائل جسار” جائزة الأب القدوة الفنية لعام 2020، وجاء ذلك تكريماً له على مجمل أعماله الفنية.

وذكرت المنظمة في بيانها: ” تتشرف منظمة الأمم المتحدة للفنون UNARTS بمنح المطرب الكبير وائل جسار جائزة الأب القدوة الفنية 2020 لبنان على مجمل أعمالكم الفنية المتميزة طوال مشواركم الفني العظيم”.

يذكر أن منظمة الأمم المتحدة للفنون هي تجمع للفنانين والمبدعين في جميع أنحاء العالم، حيث أنشئت عام 2014، ورسالتها هي رسالة إنسانية تدعو إلى السلام الدولي والتعايش التوافقي بين البشر في جميع انحاء العالم، من خلال الفنون الراقية والحفاظ على التراث.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال “وائل جسار” كليب أغنية “ماتغيبش ثواني” من إنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، والتي حققت ملايين المشاهدات على تطبيق اليوتيوب، وانتشاراً واسعاً في العديد من البلدان.